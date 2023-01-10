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Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, mevkiisi ne?

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Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, mevkiisi ne?

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, transferde hareketli günler yaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Çinli stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna katarak Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirdi. Peki, Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, mevkiisi ne?

Medipol Başakşehir, Guangzhou FC forması giyen Çinli stoper Shaocong Wu'yu renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu. Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, mevkiisi ne? İşte, detaylar…

SHAOCONG WU KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mart 2000 (22 yıl yaşında),

Çengçou, Çin

Mevki: Stoper

Wu Shaocong, şu anda Süper Lig kulübü İstanbul Başakşehir için stoper veya sol bek olarak oynayan Çinli profesyonel bir futbolcudur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Shaocong Wu Gündem Spor Haberler

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