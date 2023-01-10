Medipol Başakşehir, Guangzhou FC forması giyen Çinli stoper Shaocong Wu'yu renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, nereli? Shaocong Wu hangi mevkii oynuyor? sorularını araştırdı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, transferde hareketli günler yaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Çinli stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna katarak Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirdi. Merak edilenler arasında ise Shaocong Wu kimdir? Shaocong Wu kaç yaşında, nereli? Shaocong Wu hangi mevkii oynuyor? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

SHAOCONG WU KİMDİR?

Wu Shaocong 20 Mart 2000 doğumlu, şu anda Süper Lig kulübü İstanbul Başakşehir için stoper veya sol bek olarak oynayan Çinli profesyonel bir futbolcudur. Çin U17 takımına seçildikten sonra 10 Mayıs 2016'da İran U17'ye karşı 2-1 mağlubiyetle oynayacaktı , performansı Japon futbol kulübü Shimizu S-Pulse'u etkiledi. 30 Mart 2018'de Wu, üst düzey kulüp Shimizu S-Pulse'un gençlik takımına katıldığında yurt dışına taşınacaktı.3 Şubat 2019'da Wu, kendisini hemen ikinci kademe Japon kulübü Kyoto Sanga'ya ödünç veren üst düzey kulüp Guangzhou Evergrande'ye katıldığında Çin'e döndü. A takıma terfi etmesine rağmen Kyoto Sanga için herhangi bir süre alamadı ve Guangzhou'ya döndü. A takım için ilk maçına 1 Aralık 2019'da sezonun son maçında Shanghai Shenhua karşısında 3-0 galibiyette geç yedek oyuncu olarak geldi. 10 Ocak 2023'te Wu, Süper Lig kulübü İstanbul Başakşehir'e transfer oldu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC'da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu'yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerin kullanıldı.