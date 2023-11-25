Shanghai İşbirliği Örgütü'nün '2023 Turizm Yılı' Forumu Urumqi'de başladı

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün düzenlediği '2023 Turizm Yılı' Forumu, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de başladı. Forum, turizm idaresi başkanları, uluslararası kuruluş ve turizm işletmesi temsilcileri, SCO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerden turizm uzmanlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün düzenlediği "2023 Turizm Yılı" Forumu'nun açılış töreni Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de gerçekleştirildi.

Turizm idaresi başkanlarının, uluslararası kuruluş ve turizm işletmesi temsilcilerinin ve SCO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerden turizm uzmanlarının katıldığı forum, Pazar gününe kadar devam edecek.

SCO Genel Sekreteri Zhang Ming, forumun amacının Shanghai İşbirliği Örgütü bünyesinde turizmin geliştirilmesiyle ilgili konuların tartışılması için geniş bir platform sağlamak ve bu bağlamda aktif olarak işbirliği seçeneklerinin araştırılması olduğunu söyledi. Zhang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kapsadığı geniş alanın büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu ve ülkelerin turizm endüstrisinin gelişimi için uygun koşullar oluşturması gerektiğini kaydetti.

Turizm endüstrisini desteklemek ve Shanghai İşbirliği Örgütü şehir ve bölgelerinin turistler için cazibesini arttırmak amacıyla 2023 yılı Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri tarafından "Shanghai İşbirliği Örgütü turizm yılı" ilan edildi.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Malikovich Erkinbaev, "Kazakistan Shanghai İşbirliği Örgütü içindeki kapsamlı işbirliğine özel önem veriyor. 2022 yılında Kazakistan'a gelen yabancı turistlerin yarısından fazlası Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden geliyordu" dedi.

Forum katılımcılarına Xinjiang'daki Kaşgar, Altay, Aksu ve Urumqi'yi ziyaret çağrısı yapılacak.

2001 yılında Shanghai'da altı üyeli bir örgüt olarak kuruluşundan bu yana sürekli büyüyen Shanghai İşbirliği Örgütü, Avrasya'nın yüzde 60'ından fazlasını ve dünya nüfusunun neredeyse yarısını kapsayan dokuz tam üyesi, üç gözlemci ülkesi ve 14 diyalog ortağı olan bir örgüte dönüştü.