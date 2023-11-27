Shanghai İşbirliği Örgütü '2023 Turizm Yılı' Forumu Son Buldu

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü '2023 Turizm Yılı' Forumu sona erdi. Üç gün süren forum, turizm kurumları yetkililerini, uluslararası kuruluşlarla turizm işletmelerinin temsilcilerini ve turizm alanındaki uzmanları bir araya getirdi.

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Kasım 2023

1. Shanghai İşbirliği Örgütü "2023 Turizm Yılı" Forumu'nun açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): ZHANG YU, Xinhua muhabiri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü "2023 Turizm Yılı" Forumu Pazar günü sona erdi.

Üç gün süren forum, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ve diğer ülkelerden turizm kurumları yetkililerini, uluslararası kuruluşlarla turizm işletmelerinin temsilcilerini ve turizm alanındaki uzmanları bir araya getirdi.

ANONS (İngilizce): ZHANG YU, Xinhua muhabiri:

"Şimdi kahve molası zamanı. Haydi gelin forumdaki konuklarla sohbet edelim."

"2023 yılı içinde ülkemizden yaklaşık 1.000 kişi için Çin'e seyahat gezileri düzenledik. Şu anda ağırlıklı olarak iş gezileri düzenliyoruz, ancak Çin'de büyük turizm potansiyeline sahip birçok yer olduğuna inanıyorum. Çin'de çok güzel yerler gördük. Bence her iki ülkenin de büyük bir turizm potansiyeli var."

"Burada açıklanan her öneri, turizmin gelecekteki gelişimi için derin bir anlam taşıyor. Ana hedefler ise çevre dostu olmak ve turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlamak. Şüphesiz, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde şu anda yaptığımızdan çok daha fazlasını yapabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)