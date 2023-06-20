Shanghai Havayolları, Budapeşte'ye doğrudan uçuş başlattı

Çin Doğu Havayolları'nın iştiraki olan Shanghai Havayolları, Budapeşte'ye doğrudan uçuş hizmeti başlattı. İlk uçuşlarına ait Boeing B787-9 Dreamliner uçağı, Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

BUDAPEŞTE, 20 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda su takıyla karşılanan Shanghai Havayolları'na ait Boeing B787-9 Dreamliner, 19 Haziran 2023.

Çin Doğu Havayolları'nın iştiraki olan Shanghai Havayolları'na ait bir Boeing B787-9 Dreamliner uçağı, Pazartesi gecesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda sıcak bir şekilde karşılandı.

Çin Doğu Havayolları, Çin'in doğusundaki Ningbo şehri ile Budapeşte arasında doğrudan uçuş hizmeti başlattı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)