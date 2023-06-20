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Shanghai Havayolları, Budapeşte'ye doğrudan uçuş başlattı

Shanghai Havayolları, Budapeşte'ye doğrudan uçuş başlattı

Turizm Haberleri

Çin Doğu Havayolları'nın iştiraki olan Shanghai Havayolları, Budapeşte'ye doğrudan uçuş hizmeti başlattı. İlk uçuşlarına ait Boeing B787-9 Dreamliner uçağı, Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

BUDAPEŞTE, 20 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda su takıyla karşılanan Shanghai Havayolları'na ait Boeing B787-9 Dreamliner, 19 Haziran 2023.

Çin Doğu Havayolları'nın iştiraki olan Shanghai Havayolları'na ait bir Boeing B787-9 Dreamliner uçağı, Pazartesi gecesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'nda sıcak bir şekilde karşılandı.

Çin Doğu Havayolları, Çin'in doğusundaki Ningbo şehri ile Budapeşte arasında doğrudan uçuş hizmeti başlattı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan Shanghai Turizm Haberler

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