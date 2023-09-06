Shanghai Disney Resort, Zootopia temalı alanın açılışını duyurdu

Shanghai Disney Resort, dünya genelindeki tüm Disney parkları arasında bir ilki temsil eden Zootopia temalı alanın bu yıl sonunda açılacağını duyurdu.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Disney Resort'ta Zootopia temalı alanla ilgili duyurunun yapıldığı etkinlikte performans sergileyen sanatçılar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua)

SHANGHAİ, 6 Eylül (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort Salı günü, dünya genelindeki tüm Disney parkları arasında bir ilki temsil eden Zootopia temalı alanın bu yıl sonunda açılmasının planlandığını duyurdu.

Adını popüler bir Disney animasyon filminden alan Zootopia, aynı zamanda Shanghai Disneyland parkındaki sekizinci temalı alan olacak.

Yeni temalı alanın oluşturulmasında kullanılan son teknolojiler sayesinde, ziyaretçilere Zootopia'nın çeşitli memelilere ev sahipliği yapan rengarenk metropolünde etkileyici bir deneyim sunulacak.

Shanghai Disney Resort Başkanı ve Genel Müdürü Joe Schott, "Sevilen Disney animasyon filmi Zootopia, ilk gösteriminden bu yana izleyicileriyle güçlü bir bağ kurdu. Bu bağı, türünün tek örneği olan temalı alan sayesinde Shanghai'da hayata geçirme fırsatı bulduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'un Aralık ayında başlayan Zootopia temalı alanın inşaatında son aşamaya gelindi.