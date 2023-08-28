Shanghai'da Turizm Geliri Hızla Artıyor

Çin'in doğusundaki Shanghai metropolünün kültür turizmi pazarı bu yılın ilk yarısında hızlı bir büyüme kaydederek turist akışı ve gelir açısından artış gösterdi. Shanghai yılın ilk altı ayında 139 milyonu aşkın yerli turist ağırlayarak 155 milyar yuanın üzerinde turizm geliri elde etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Disney Resort'taki Wishing Star Park'ta şişme Donald Duck ile poz veren turistler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai metropolünün kültür turizmi pazarı bu yılın ilk yarısında hızlı bir büyüme kaydederek turist akışı ve gelir açısından artış gösterdi.

Shanghai yılın ilk altı ayında 139 milyonu aşkın yerli turist ağırlayarak 155 milyar yuanın (yaklaşık 21,56 milyar ABD doları) üzerinde turizm geliri elde etti. Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'ne göre hem turist sayısı hem de gelir açısından bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'ü aşan büyüme kaydedildi.

Kartlı ödeme devi China UnionPay'in verilerine göre, Shanghai'daki turizm tüketimi yılın ilk yarısında 478,45 milyar yuana ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77 arttı.

Shanghai söz konusu dönemde 22.000'den fazla ticari gösteriye ev sahipliği yaparak yaklaşık 12 milyon izleyiciyi kendine çekti. Bu gösterilerden elde edilen 832 milyon yuanlık gişe geliri ise Kovid-19 öncesi seviyelere kıyasla kayda değer bir artışa işaret ediyor.