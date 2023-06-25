Shanghai'da Ejderha Teknesi Festivali tatilinde 6,72 milyon turist ziyaret etti

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, Ejderha Teknesi Festivali tatilinde 6,72 milyon turistin kenti ziyaret ettiğini açıkladı. Yağmurlu hava nedeniyle gezginlerin çoğu kısa gezintileri veya şehir turlarını tercih ederken, müze ve galeriler tatil boyunca ilgi toplayan yerler oldu.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Lujiazui bölgesinden bir akşam manzarası, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 25 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, Cumartesi günü sona eren üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatilinde Shanghai kentini 6,72 milyon turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Şehirde devam eden yağmurlu hava nedeniyle gezginlerin çoğu kısa gezintileri veya şehir turlarını tercih ederken, müze ve galeriler tatil boyunca ilgi toplayan yerler oldu.

İdarenin verilerine göre Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca Shanghai'daki 129 müzede 32 geçici sergi düzenlendi. Müzeler, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,28'lik artışla 292.000 ziyaretçi kabul etti. Şehirdeki 66 sanat galerisinde 121 sergi düzenlendi ve galerileri 78.800 kişi ziyaret etti.