Shamar Nicholson Galatasaray takımının transfer gündeminde yer alıyor. Taraftarlar ve futbolseverler ise Shamar Nicholson'un kim olduğunu merakla araştırıyor. Galatasaray gündeminde yer alan Icardi ile anlaşma sağlanamaması durumunda Galatasaray takımının b planı olara yer alan Shamar Nicholson kimdir? Shamar Nicholson hangi takımda, hangi mevkii? Shamar Nicholson kaç yaşında ve nereli?

Süper Toto Süper Lig'de tranfser döneminin bitmesine 1 hafta kaldı. Bu süreçte de Süper Lig takımları transfer görüşmelerine hızla devam ediyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isim ise Spartak Moskova takımının forvet oyuncusu Shamar Nicholson. Galatasaray'a gelmek istediği söylenen oyuncu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta transfer döneminin sonuna doğru Shamar Nicholson transferinin netleşeceği düşünülüyor. Shamar Nicholson hakkında merak edilenler var. Shamar Nicholson kimdir? Shamar Nicholson hangi takımda, hangi mevkii? Shamar Nicholson kaç yaşında, nereli? İşte Galatasaray'ın gündemindeki oyuncu Shamar Nicholson hakkında merak edilenler…

SHAMAR NİCHOLSON KİMDİR?

Galatasaray takımı ile adı anılan Shamar Nicholson, Jamaika uyruklu 25 yaşındadır. 16 Mart 1997 yılında dünyaya gelen oyuncu Rus takımı Spartak Moskova'da forma giymekte. Forvet mevkiinde yer alan futbolcu Jamaika Milli takımında da forma giydi. 1.92 cm boya sahip ve 82 kiloda olan Shamar Nicholson, Boys Town FC'den 2017 yılında NK Domzale adlı Slovenya takımına transfer oldu. 2019 yılında ise Belçika takımı Charleroi takımına 1.5 milyon Euro karşılğında transfer oldu. Daha sonra ise şuanki takımı olan Spartak Moskova'ya 8 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu. 2026 yılında kadar sözleşmesi var olan Shamar Nicholson Rusya- Ukrayna savaşının var olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor söylentileri iddia edilmişti. Cherleroi ve Spartak Moskova formaları ile çıktığı maçlarda 34 maça çıkan oyuncu, 21 gol ve 7 asist kaydetmişti. Bu sezon ise 98 dakika forma giydi fakat gol kaydedemedi. Bonservis bedeli ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor. Boys Town FC alt yapısında futbol kariyerine başlayan futbolcu daha sonra profesyonel oyuncusu oldu. Shamar Nicholson Jamaika Milli takımında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

SHAMAR NİCHOLSON İSTATİSTİK

Domzale takımında ilk yılında 5 gol 1 asist kaydetti. İkinci yılında ise 35 maça çıkarken 15 gol attı. 2019 yılında Belçika Ligi'nde Charleroi takımında 76 maça çıkıp 40 gol attı.

SHAMAR NİCHOLSON HANGİ TAKIMDA?

Shamar Nicholson Rusya Ligi'nde Spartak Moskova'da forma giyiyor.

SHAMAR NİCHOLSON HANGİ MEVKİİ?

Galatasaray'ın gündeminde olan Shamar Nicholson forvet mevkiinde oynuyor.