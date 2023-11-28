Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Shaktar Donetsk - Antwerp takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Shaktar Donetsk - Antwerp maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Shaktar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. İşte, Shaktar Donetsk - Antwerp maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Shaktar Donetsk - Antwerp maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Shaktar Donetsk - Antwerp takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Shaktar Donetsk - Antwerp maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Shaktar Donetsk - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. İşte, Shaktar Donetsk - Antwerp maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...

SHAKTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı saat 20.45'te başlayacak.

SHAKTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

SHAKTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

SHAKTAR DONETSK - ANTWERP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shaktar Donetsk - Antwerp maçı Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.