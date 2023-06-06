Lewis Hamilton ve Shakira birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularına sebep oldu. Peki, Shakira ve Luis Hamilton sevgili mi? Shakira sevgilisi kim?

Hamilton ve Shakira'nın Miami'deki Cipriani restoranında da bir araya geldikleri iddiası sonrası Shakira ve Luis Hamilton sevgili mi? Shakira sevgilisi kim merak edildi.

SHAKİRA VE LUİS HAMİLTON SEVGİLİ Mİ?

TMZ Sports, Hamilton ve Shakira'nın Miami'deki bir restorandabuluştuklarını ve Shakira'nın sonraki günlerde Hamilton'ı Florida'daki evinde ziyaret ettiğini ileri sürdü.