İhanete uğrayan Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan son aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düştü. Peki, Shakira sevgilisi kim? Shakira Casillas sevgili mi? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Barcelona'nın yıldız futbolcu Gerard Pique ile olan birlikteliğini ihanete uğradığı için sonlandırdı. Gerard Pique'nin ihaneti günlerce sosyal medyada gündemde olurken Shakira'nın ismi bu kez başka birisiyle anıldı. Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın, Real Madrid efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Peki, Shakira sevgilisi kim? Shakira Casillas sevgili mi? Detaylar haberimizde...

SHAKİRA SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü şarkıcı Shakira'nın Gerard Pique ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra Real Madrid efsanesi Casillas ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

SHAKİRA CASİLLAS SEVGİLİSİ Mİ?

TNG News'te yer alan habere göre, Shakira, eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Son dönemde sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmaya başlayan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddiaları güçlendirdi. Ünlü şarkıcının bu iddialar karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Iker Casillas