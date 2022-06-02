Shakira Pique ayrıldı mı? Pique Shakira'yı aldattı mı, kiminle aldattı? - Haberler

Shakira Pique ayrıldı mı merak ediliyor. Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı. Peki, Shakira Pique ayrıldı mı? Pique Shakira'yı aldattı mı, kiminle aldattı? İşte detaylar...

SHAKİRA PİQUE AYRILDI MI?

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yıldız futbolcu Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. İhanete uğrayan Shakira'nın Pique'den ayrılıcağı belirtildi.

EVE GELDİĞİ SIRADA BAŞKA BİR KADINLA YAKALADI

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLE İLİŞKİ YAŞIYOR

İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Gavi'nin ise olaydan haberi yok.

SHAKİRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 16 Grammy Ödülü sahibi Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu, defans mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir. Piqué, dünyanın en iyi savunucularından biri olarak kabul edilir. Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir.

GAVİ KİMDİR?

Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira, La Liga kulübü Barcelona ve İspanya milli takımı için merkezi orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcudur.

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