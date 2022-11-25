Shahira pop, rock, latin pop, latin rock, dans, halk ve Reggaeton türünde şarkılar yazıp söyleyen Shakira'nın hayatı merak edildi. Peki, Shakira kimdir, kaç yaşında? Shakira nereli, şarkıları neler? Shakira hayatı ve biyografisi nedir?

Amerika, Avustralya ve İngiltere'de listelerde 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı şarkıcı olan Shakira'nın söylediği 'Waka Waka' adlı parça dünya kupası tarihinin en çok satan şarkısı olarak tarihe geçmiştir. Peki, Shakira kimdir, kaç yaşında? Shakira nereli, şarkıları neler? Shakira hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SHAKIRA KİMDİR?

Tam adı Shakira Isabel Mebarak Ripoll'dur.Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Shakira şarkıcı ve dansçıdır. Aynı zamanda söz yazarı, albüm yapımcısı, hayırsever ve girişimci olduğu da bilinmektedir.

90'lı yılların sonlarında müzik dünyasını sallamaya başlayan Shakira, hala birçok listede üst sıralarda.

Amerika, Avustralya ve İngiltere'de listelerde 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı şarkıcı olan Shakira'nın söylediği 'Waka Waka' adlı parça dünya kupası tarihinin en çok satan şarkısı olarak tarihe geçmiştir.

Anadili İspanyolca olan dünya yıldızı İngilizce, Portekizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça konuşabiliyor.

Shahira pop, rock, latin pop, latin rock, dans, halk ve Reggaeton türünde şarkılar yazıp söylüyor.

16 Grammy Ödülü başta olmak üzere sayısız ödül kazanmıştır.

Shakira gitar, perdüksiyon, davul ve armonika çalabiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI SHAKIRA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İlk bestesini 4 yaşında yapan Shakira Barranquilla, Kolombiya'da doğmuştur.

Lübnan asıllıdır.

2 Şubat 1977 tarihinde doğan Shakira 45 yaşındadır.

Dansları ve Şarkılarıyla Herkesi Büyüleyen Shakira Pique ile Evli mi?

Dansları ve Şarkılarıyla Herkesi Büyüleyen Shakira Pique ile Evli mi?

2010 yılında 'Waka Waka' adlı şarkının çekimleri sırasında tanışan ikili 12 yıldır aşk hayatı yaşıyor.

Dünyaca ünlü ikilinin Milan Mebarak Pique ve Sasha Mebarak Pique adında iki çocukları var.

SHAKİRA'NIN ALBÜMLERİ

Magia

Peligro

Pies Descalzos

Dónde Están los Ladrones?

Laundry Service

Fijación Oral, Vol. 1

Oral Fixation, Vol. 2

She Wolf

Sale el Sol

Shakira

El Dorado