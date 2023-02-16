Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Rennes maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Shakhtar Donetsk - Rennes bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk - Rennes maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman?