Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Rennes maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Shakhtar Donetsk - Rennes bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk - Rennes maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman?
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Shakhtar Donetsk ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Shakhtar Donetsk-Rennes Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Shakhtar Donetsk-Rennes Maçı, saat 20:45 başlayacak.
Shakhtar Donetsk ve Rennes, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 32 maçı, Varşova'da, Wojska Polskiego Stadyumu'nda oynanacak.