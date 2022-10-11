Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Shakhtar Donetsk - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı öncesi, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Shakhtar Donetsk - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 11-09-2022 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı EXXEN'den yayınlanacak.
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.
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