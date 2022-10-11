Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Shakhtar Donetsk - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı öncesi, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.