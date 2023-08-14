Tete'yi Galatasaray'a beklediği fiyattan çok daha ucuza kaptırdığını düşünen Shakhtar Donetsk, yönetimi sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü. Peki, Shakhtar Donetsk neden Galatasaray'ı şikayet etti? Shaktar, Galatasaray'ı FIFA'ya mı şikayet etti? İşte detaylar…

Cimbom, Tete'yi takıma kattı ancak FIFA'lık oldu. Sporyorumcularının iddiası ise görenleri bir hayli şaşırttı. 10 Ağustos'ta Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile Shakhtar Donetsk arasında 4.5 yıl süren anlaşma resmen sona ererken Shaktar'ın Galatasaray'ı şikayet ettiği öne sürüldü. Peki, Shakhtar Donetsk neden Galatasaray'ı şikayet etti? Shaktar, Galatasaray'ı FIFA'ya mı şikayet etti? İşte detaylar…

SHAKHTAR DONETSK NEDEN GALATASARAY'I ŞİKAYET ETTİ?

Galatasaray, Tete transferini resmen tamamladı. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin Shakhtar Donetsk ile olan 4.5 yıllık anlaşması 10 Ağustos'ta sona erdi. Sport.ua'nın haberine göre, Tete'nin Shakhtar'a 15 milyon euroya katıldığı anlaşma bedava sona erdi. Oleksiy Slivchenko imzalı haberde, kanat oyuncularının her biri için beklenen 10 milyon euro rakamını karşılamayan bu durum, Shakhtar yönetimini hayal kırıklığına uğrattı. Solomon transferinde olduğu gibi, Tete için de Shakhtar yönetimi FIFA'ya başvurdu ve sonucunun ne olacağını bekliyor.

SHAKTAR, GALATASARAY'I FİFA'YA MI ŞİKAYET ETTİ?

Terrikon adlı Ukrayna basınına göre, Shakhtar Donetsk Tete'nin Galatasaray'a transferini şikayet etti. Ukrayna ekibi, Tete'nin 2023 sonuna kadar devam eden sözleşmesini feshetmeye hakkının olmadığını ve bu nedenle transferin geçerli olmadığını iddia etti. Sarı-kırmızılı kulübün ise FIFA'nın Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle yabancı oyunculara verdiği 'serbest kalma' hakkından yararlandığını ve bu temelde transferi gerçekleştirdiğini açıkladığı belirtildi. Ancak Shakhtar Donetsk, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya geri döndüğünü ve FIFA'nın sağladığı transfer ve sözleşme fesih kolaylığının 23 yaşındaki oyuncu için geçerli olmayacağını savunuyor. Shakhtar, Tete'ye ve Galatasaray'a yaptırım uygulanması talebinde bulunuyor. Durum, futbol otoritelerinin kararına bağlı olarak netlik kazanacak.

GALATASARAY TETE'Yİ KADROSUNA KATTI

Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Mateus Cardoso Lemos Martins'i (Tete) kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, Lions ile 1 yıl uzatma opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tete, sezon başına 2,8 milyon € (3,08 milyon $) garanti ücreti ve 3,1 milyon € (3,4 milyon $) imza ücreti kazanacağını da sözlerine ekledi. Tete, Leicester City, Olympique Lyonnais ve Shaktar Donetsk gibi büyük kulüplerde oynadı.

2019 ve 2020'de iki Ukrayna Ligi şampiyonluğu kazanan Shaktar için 108 maçta 31 gol ve 15 asist yaptı.