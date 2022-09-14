Shakhtar Donetsk - Celtic maçı ne zaman, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Celtic maçı saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Celtic HD canlı izleme linki?

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SHAKHTAR DONETSK - CELTİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Celtic arasında Pepsi Arena stadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Salı günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Celtic arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.