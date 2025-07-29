Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda?
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Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlı taraftarlar bu zorlu mücadeleyi nereden ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk- Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Shakhtar Donetsk- Beşiktaş rövanş maçı, Avrupa'daki yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş için hayati önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda?

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı televizyonlarından, HT Spor frekansları üzerinden izleyebilecek. Aynı zamanda HT Spor'un dijital platformları aracılığıyla da canlı yayın hizmeti sunulması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı hangi kanalda?

SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Polonya'daki Reymana Stadı'nda oynanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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