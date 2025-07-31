Shakhtar Donetsk Beşiktaş hangi kanalda? Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde!

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.