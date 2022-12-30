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SGK yılbaşında açık mı? SGK hafta sonu açık mı? SGK saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

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SGK yılbaşında açık mı? SGK hafta sonu açık mı? SGK saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT düzenlemesinin detayları belli oldu. SGK prim gününü tamamlamak için borçlanma yapmak isteyen vatandaşlar ise SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar tarafından SGK çalışma günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı. Peki,SGK yılbaşında açık mı? SGK hafta sonu açık mı? SGK saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, EYT borçlanma başvurularıyla ilgili açıklama yapıldı. SGK yaptığı açıklamayla EYT'liler için başvuruların cumartesi günü de yapılacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde SGK'lar saat 08.30'da müşterilerine hizmet vermeye başlar. SGK çalışanları 12:00 ile saat 13.00 saatleri arasında öğle molası vermektedir. SGK vatandaşlar için saat 17:00'a kadar açıktır. SGK Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışmaktadır.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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