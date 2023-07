SGK prim borcu yapılandırma işlemleri tüm gün boyunca araştırıldı. Yapılandırma kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar son ödeme tarihini merak ediyor. Peki, SGK vergi yapılandırma ödeme süresi uzatıldı mı? GİB 7440 yapılandırma ödeme son tarih ne zaman? İşte detaylar…

SGK VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı.

GİB 7440 YAPILANDIRMA ÖDEME SON TARİH NE ZAMAN?

26/5/2023 Tarihli 32202 sayılıResmi Gazetede yayımlanan 7300 Numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde;

""9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmıştır. " Hükmü getirilmiştir.

Buna göre 7440 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2022/ Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait borçların; Yapılandırılması için son başvuru süresi 31/5/2023 tarihinden 30/6/2023 tarihine (bu tarih dahil), peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 30/6/2023 tarihinden 31/7/2023 tarihine uzatılmıştır. SGK'ya olan borçlardan GSS borçlarının ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.