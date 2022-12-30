SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hata veriyor, neden alamıyorum? SGK hizmet nereden alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacağını açıklamasının ardından binlerce vatandaş SGK şubelerine akın ederken EYT'liler E- Devlet uygulamasına giriş yaptı. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulamak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hata veriyor, alamıyorum? SGK hizmet nereden alınır? sorularını araştırdı.

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Ülkemizde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili müjde önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Eyt'de yaş sınırı olmayacak" sözlerinin sonrasında ise vatandaşlar SGK Tescil ve Hizmet Dökümü araması yaparken sorunla karşılaşmasının ardından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hata veriyor, alamıyorum? SGK hizmet nereden alınır? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NEREDEN ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü sorgulaması E- Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. SGK Hizmet Dökümü https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden yapılabiliyor.

SGK Hizmet Dökümü sorgulama ekranı

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ HATA VERİYOR, NEDEN ALAMIYORUM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacağını açıklamasının ardından vatandaşların E- Devlet uygulamasına akın etmesi sonucu teknik problem yaşandığı düşünülüyor. Sistemde var olan yoğunluk nedeniyle E- Devlet SGK Hizmet Dökümü alamıyor olabilirsiniz.