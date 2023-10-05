SGK sözleşmeli personel alımı tarihi! SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüzlerce sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapacak olan kişiler tarafından SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. İşte SGK sözleşmeli personel alımı tarihi!

SGK sözleşmeli personel alımı tarihi, sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak olan adayları doğrudan ilgilendiriyor. Bu kapsamnda birçok kişi tarafından tarihler araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz." Dedi. İşte SGK sözleşmeli personel alımı tarihi!

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruların 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz." Dedi. Ayrıca Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.