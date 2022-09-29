SGK Bünyesinde çalışmak için duyurulan sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları, başvuru yapmak isteyen kişiler tarafından sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. SGK Bünyesinde çalışmak üzere toplamda 341 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?

SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Sorusu, son zamanlarda en sık merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak edilen ve sıkça araştırılan bir diğer konu ise SGK sözleşmeli personel alımı başvurular ne zaman? Hangi tarihte? Gerçekleştirileceği. Peki, SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

SGK Bünyesindeki 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.