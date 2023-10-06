SGK PERSONEL ALIM ŞARTLARI 2023 | SGK personel alımı başvuru formu ekranı e-devlet, nasıl yapılır?

"SGK personel alımı başvuru formu ekranı e-devlet, nasıl yapılır?" Merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1392 sözleşmeli personel alımı yapma kararı aldı. Bu alımlar, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, SGK personel alım şartları 2023 nedir? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tercih kılavuzu, alımlarla ilgilenen adaylara yönelik bilgiler içermektedir. SGK, kamu personel alımı gerçekleştiren önemli kurumlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını kamuoyuna açıklamıştır. Peki, SGK personel alım şartları 2023 nedir? SGK personel alımı başvuru formu ekranı e-devlet, nasıl yapılır? İşte detaylar…

SGK PERSONEL ALIM ŞARTLARI 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplamda 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar kapsamında 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, ve 4 teknisyen pozisyonu için personel ihtiyacı karşılanacaktır.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU EKRANI E-DEVLET, NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 5 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilecektir. Tercihler, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir ve tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM internet sayfasında ilan edildikten sonra, adaylardan istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet adresi olan sgk.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz.