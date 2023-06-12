SGK kaçta açılıyor? SGK öğle arası kaçla kaç arası, kaçta kapanıyor?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. SGK kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. SGK'da yapacakları işlemler için tarih belirlemek isteyenler, 'SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK kaça kadar açık ve öğle arası saat kaçta? SGK hafta sonu açık mı? SGK kaçta kapanıyor?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, SGK 2023 çalışma saatleri hakkında bilgiler...

SGK kaçta açılıyor? SGK kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi dairelerde işlem yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de SGK çalışma saatleri. Vatandaşlar, SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK hafta sonu açık mı, öğle arası kaçta gibi sorulara internet aramalarında yanıt bulmaya çalışıyor. Bu içeriğimizden SGK çalışma günleri ve SGK açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

SGK KAÇTA AÇILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri 08.00-17.00 olan kurum çalışanları gün içerisinde 12.00'da öğle molasına çıkıyor.

SGK HAFTA SONU AÇIK MI?

SGK hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SGK RESMİ TATİLLERDE DE KAPALI

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri illere göre değişebilir.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023