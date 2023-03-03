EYT'li milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin meclisten geçmesinin ardından gözler Resmi Gazeteye çevirmişti. Beklenen oldu.EYT yasası resmen yürüklüğe girdi. EYT kapsamında 2 milyon 500 bin kişi gerekli şartları yerine getirmeleri halinde emekli olabilecek. Bunun üzerine Vatandaşlar SGK merkezlerinin hafta sonu açık olup olmadığını araştırılmaları hız kazandı. Peki, SGK hafta sonu açık mı? SGK çalışma saatleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT başvuru nasıl, nereden yapılır? EYT başvuruları başladı mı, ne zaman son?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından Eyt'liler, SGK merkezlerine akın etti merkezler önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar SGK merkezlerinin hafta sonu açık olup olmadığını araştırılmaları hız kazandı. Peki, SGK hafta sonu açık mı? SGK çalışma saatleri neler? E-devletten EYT başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

SGK HAFTASONU AÇIK MI?

SGK hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca Cumartesi günü EYT nedeniyle ek mesai ile ilgili olarak da bir açıklama bulunmamaktadır. Konu hakkında yeni bir gelişme olması halinde haberimizde yer vereceğiz.

SGK ÇALIŞMA SAATLARİ NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu hafta içi her gün saat 08:30 mesaiye başlayıp, saat 17:00'a kadar Vatandaşlara hizmet vermektedir. Ayıca kurum saat 12 .00 ile 13.00 arasıöğle mollası vermektedir. SGK bu saatler arası hizmet vermez.

E - DEVLETEN EYT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi Belgesi'ne tıklayın. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın .Son aşamada "ileri" butonuna tıklayın ardından "başvur " bütanına tıklayın. Başvurunuz SGK kurumuna e derlet üzerinden gönderilmiş olup işleme alınacaktır.