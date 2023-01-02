Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Düzenlemeden yararlanabilmek için sigorta girişinin 8 Eylül 1999 öncesinde yapılmış ve 5 bin prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Ayrıca kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranıyor. Peki,SGK geriye dönük prim ödeme var mı? Geriye dönük sigorta parası nasıl alınır? Pirim eksikliği olanlar ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın doğrudan ilgilendiren EYT düzenlemesi sonrası SGK Geriye Dönük Prim Ödeme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar da dahil olmak üzere pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, SGK geriye dönük prim ödeme var mı? Sigortasız gecen sütreler borçlanabilir mi? Pirim eksikliği olan vatandaşlar ne yapmalı? Geriye dönük sigorta parası nasıl alınır? Sigorta girişi olupta pirimi ödenmemiş işçi ne yapmalı? Detaylar haberimizde...

SİGORTASIZ GECEN SÜRELER BORÇLANNABİLİR Mİ?

Bu nedenle biz de bu yazımızda 5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanılabilecek süreleri ele alacağız. Kadın sigortalıların ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 3 defa ile sınırlı olmak üzere doğum tarihinden sonra sigortasız geçen 2 yıllık süreyi borçlanabilirler.

PİRİM EKSİKLİĞİ OLANLAR NE YAPMALI?

Yaşı doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor. Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.

SGK GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEME VAR MI?

Prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş sınırı şartını sağlayarak emeklilik hakkını elde eden sigortalı çalışanlar, prim günlerinde yaşanan eksikliği çözümleyebiliyor. Prim günlerinde eksiklik olan sigortalılar, eksik prim günlerini geriye dönük borçlanma ile tamamlayarak emekli olabilirler.

GERİYE DÖNÜK SİGORTA PARASI NASIL ALINIR?

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilmektedir.

SİGORTA GİRİŞİ OLUPTA PİRİM ÖDENMEMİŞ İŞÇİ NE YAPMALI?

SGK primleri hiç yatmayan ya da eksik yatan işçiler derhal bu durumu alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattını arayıp bildirmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu bildirimden sonra hemen denetime başlarlar, denetim memurları işçinin iş yerine gidip soruşturma yaparlar.