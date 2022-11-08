SGK - EYT'te S ve Ş kodu nedir, ne demek? S kodu ne anlama gelir? Ş kodu ne anlama geliyor?

EYT'lilerle ilgili en merak edilen konuların başında harf ve sayı kodları yer alıyor. Anlamı merak edilen kodlardan birisi de S ve Ş kodudur. Peki, SGK - EYT'te S ve Ş kodu ne demek, ne anlama gelir? S ve Ş kodunun anlamı nedir? İşte detaylar...

SGK - EYT'te 02 ve 08 kodu nedir, ne demek? 02 kodu ne anlama gelir? 08 kodu ne anlama geliyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, canlı yayında K, Ş ve S, 02 ve 08 kodlarının ne anlama geldiğini anlattı. Peki, EYT'te S ve Ş kodu ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

EYT'DE HARF VE SAYI KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yılbaşına kısa süre kala düzenlemeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gündemdeki konuların arasında yer alan harf ve sayı kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyordu. CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı.

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S KODU NE ANLAMA GELİYOR?

En riskli grup ise 'S' harfi ile yer alan 'Sahte İşyeri'. Burası fiili hayatta hiçbir faaliyeti olmayıp sigorta primi toplamak için ya da usulsüzlük yapmak için yapılan, tescil edilen işyerleri ki burada hizmet alan işverenlerin çalışanları, emekli olmaları durumunda bu işyerinde S harfi ile adlandırılmış işyerinden emekli olmuş kişi ileriki yıllarda bu işyerinin sahte olduğu tespit edildiği takdirde emeklilikleri iptal edildiği gibi, aynı zamanda almış olduğu sağlık hizmetleri ve geçici iş görmezlik gelirleri de yasal faizleri ile birlikte çalışandan geri alınmakta."

Ş KODU NE ANLAMA GELİYOR?

'Ş' ise 'Şüpheli İşyeri'. Yani bir işyeri açılmış. Bu işyerinde fiili olarak faaliyete devam edip etmediği, primlerini düzenli ödeyip ödemediği konusunda bir itilaf ya da şüphe uyandırdığını görüyoruz. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarının işlem yaptığını takip edebiliriz.