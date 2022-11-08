SGK - EYT'te K kodu nedir, ne demek, ne anlama gelir? K kodunun anlamı ne?

EYT'lilerle ilgili en merak edilen konuların başında harf ve sayı kodları yer alıyor. Anlamı merak edilen kodlardan birisi de K kodudur. Peki, SGK - EYT'te K kodu ne demek, ne anlama gelir? K kodunun anlamı nedir? İşte detaylar...

SGK - EYT'te 02 ve 08 kodu nedir, ne demek? 02 kodu ne anlama gelir? 08 kodu ne anlama geliyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, canlı yayında K, Ş ve S, 02 ve 08 kodlarının ne anlama geldiğini anlattı. Peki, EYT'te K kodu ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

EYT'DE HARF VE SAYI KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yılbaşına kısa süre kala düzenlemeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gündemdeki konuların arasında yer alan harf ve sayı kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyordu. CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı.

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K KODU NE ANLAMA GELİYOR?

Kaya konu hakkında şunları söyledi: "Çalışanların E-Devlet sistemlerinde girdiklerinde hizmet dökümlerinin baş sol kısmında bu harfleri görecekler ve bunlarında farklı renkleri var. Turuncu, kırmızı ve yeşil şeklinde. 'K' harfi dediğimiz 'Kontrollü İşyeri'. Yani denetim elemanları tarafından işyeriyle ilgili süreç içerisinde yapılmış işlemler. Yani işyerinde birtakım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ki bu işyerleri geçmiş yıllarda pek çok olumsuzluklara sebebiyet verdiği için çalışanları ileride mağdur olmamaları için çalışma süreleri devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanları tarafından incelemeler yapılıyor. Riskli gördükleri işyerlerine bu harfleri veriyorlar. Yani bu işyerleri denetim elemanlarının gözetiminde birtakım işlemler yapıyor.