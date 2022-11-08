SGK - EYT'te 02 ve 08 kodu nedir, ne demek? 02 kodu ne anlama gelir? 08 kodu ne anlama geliyor?

EYT'lilerle ilgili en merak edilen konuların başında harf ve sayı kodları yer alıyor. Anlamı merak edilen kodlardan birisi de 02 ve 08 kodudur. Peki, SGK - EYT'te 02 ve 08 kodu ne demek, ne anlama gelir? 02 ve 08 kodunun anlamı nedir? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, canlı yayında K, Ş ve S, 02 ve 08 kodlarının ne anlama geldiğini anlattı. Peki, EYT'te 02 ve 08 kodu ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

EYT'DE HARF VE SAYI KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yılbaşına kısa süre kala düzenlemeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gündemdeki konuların arasında yer alan harf ve sayı kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyordu. CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı.

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02 VE 08 KODU NE ANLAMA GELİYOR?

02 ve 08 kodları ile ilgili de konuşan Kaya, "Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.