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SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı?

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığına ilişkin kararın yürürlüğe girmesi sonrası, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Peki, emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesi hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Emekli maaş farkı sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükseltilmesinden oluşan fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplarda olacak.

SGK DUYURDU

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi, fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos'ta hesaplarınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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