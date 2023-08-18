SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | SGK cumartesi açık mı, çalışıyor mu? Sigorta hafta sonu açık mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren ve işçi vatandaşların sigortalılık ile ilgili işlemlerini gerçekleştirdiği bir kurumdur. Vatandaşlar ise merak ediyor SGK cumartesi açık mı, çalışıyor mu? Sigorta hafta sonu açık mı? İşte konu hakkında detaylar…

SGK çalışma saatleri ve günleri, kurumda işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EYT başvurusu, borçlanma işlemleri ve prim günlerini hesaplatmak isteyenler illerindeki SGK dairelerini ziyaret ediyor. O haldeSGK cumartesi açık mı, çalışıyor mu? Sigorta hafta sonu açık mı? ve SGK çalışma/mesai saatlerine bakalım…

SGK CUMARTESİ AÇIK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu hafta içi her gün vatandaşların hizmetinde bulunuyor. Sabah erken saatlerde başlayan mesai akşam bitiyor. İşte SGK Çalışma ve Mesai saatleri 2023:

08.30 - 12.00

13.00 - 17.00

SGK CUMARTESİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Bunun yanı sıra, dini bayramlar olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile resmi bayramlar olan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi özel günlerde de hizmet sunmamaktadır.