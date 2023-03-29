Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Eyt'lilerin işlemleri için ekstra mesai yapan SGK çalışanlarına ekstra mesai verileceği belirtildi. Peki, SGK çalışanları mesai ücreti ne kadar oldu? SGK çalışanlarının mesai ücretlerine zam mı geldi?

SGK çalışanları mesai ücreti ne kadar oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Eyt'lilerin işlemleri için ekstra mesai yapan SGK çalışanlarına ekstra mesai verileceği belirtildi. Peki, SGK çalışanları mesai ücreti ne kadar oldu? SGK çalışanlarının mesai ücretlerine zam mı geldi? Detaylar...

SGK ÇALIŞANLARI MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK personelleri ile ilgili harekete geçildi. SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verileceği belirtilirken, önerge yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

3 AY BOYUNCA FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılması adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar. Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler. Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek. Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor. Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.

EYT'DE GERİYE DÖNÜK HAK TALEP EDİLEBİLECEK Mİ?

Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.