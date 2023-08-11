Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise SGK Başkanı Raci Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı.

RACİ KAYA KİMDİR?

1967 doğumlu olan Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat alanında yüksek lisans yapmış (1996), Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Doktorasını tamamlamıştır (2013). Kaya, 1990 – 2007 yılları arasında çeşitli bankalarda görev aldı. 2007 – 2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı, 2015 – 2016 arasında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı, 2016 – 2018 yılları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2018 - 2019 arasında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı, 2016 – 2018 EXİMBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü'nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020'de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.