SGK personel alımı duyurusu yapılmasının ardından vatandaşlar SGK 341 personel alımı başvuru şartlarını ve tarihlerini merak ediyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan sorulardan biri ise SGK 341 personel alımı başvuru şartları ne? Peki, merak edilen SGK 341 personel alımı başvuru şartları ne? SGK 341 personel başvuru ne zaman başlıyor? SGK 341 personel alım başvuru tarihi!

SGK 341 personel alımı başvuru şartları ne? Sorusu gündemde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma personeli ve 9 teknisyen personeli duyurusu vatandaşları sevindirdi. SGK 341 personel alımı başvuru şartları ne? SGK 341 personel başvuru ne zaman başlıyor? SGK 341 personel alım başvuru tarihi!

SGK 341 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma personeli ve 9 teknisyen personeli alınacak. Başvurular ise 30 Eylül tarihinde başlayarak 7 Ekim tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

SGK 341 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Güvenlik görevlisi başvurusu yapacak kişilerin KPSS sınavından en az 60 puan almış olması,

Özel güvenlik kartı olması,

18 yaşını geçmemiş olması,

Vardiyalı çalışmaya uygun olması gerekmektedir.

Büro personeli için ise başvuru yapacak kişilerin ise KPSS 60 puana sahip olma ve Sosyal Güvenlik ön lisans mezunu olması gerekmekte.