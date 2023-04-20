Sezin Öney kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sezin Öney'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sezin Öney geliyor. Peki, Sezin Öney kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Sezin Öney'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Sezin Öney'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Sezin Öney kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar...
SEZİN ÖNEY KİMDİR?
Sezin Öney gazeteci ve siyaset bilimcisidir. Sezin Öney'in uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih vb. alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sezin Öney'in Twitter'da 52 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 3 bin takipçisi bulunuyor.