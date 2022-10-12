Oyuncu Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sezin Akbaşoğulları evli mi? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sezin Akbaşoğulları, O Kız dizisinde Sitare karakterine hayat vermektedir. O Kız dizisiyle adından söz ettiren Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, nereli? Sezin Akbaşoğulları biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nergis Öztürk ile paylaştı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. 41 yıl yaşındaki oyuncu, aslen İzmirlidir.