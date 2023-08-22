Sivil Toplum Kuruluşu kurucusu Sezi Kalkavan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sezi Kalkavan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi? Sezi Kalkavan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sezi Kalkavan geliyor. Peki, Sezi Kalkavan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sezi Kalkavan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SEZİ KALKAVAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olup, Koç Holding-Enka ortaklığına bağlı Rusya merkezli AVM projelerinde Yiyecek İçecek Yöneticisi olarak iş hayatına atıldı. Sırasıyla yine çok uluslu ve 4 ülkede faaliyet gösteren Megapol Group, Asitane-Kariye Otel, Alarko Holding Hillside Turizm Grubu, Armada Otel , Cafe Crown ve Caribou'da eğitim yöneticisi pozisyonlarında bulundu.

16 yıllık kurumsal geçmişinde F&B, Ağırlama-Misafir İlişkileri, Ürün Yöneticiliği ve Eğitim Departmanlarında edindiği deneyimin son 10 yılında mağazacılık ve perakende sektöründe Öğrenme ve Gelişim alanında derinleştirdi. 2015 itibariyle kariyerini eğitmenlik ve danışmanlık alanında sürdüren Sezi Kalkavan, eğitmenlik dışında, fasilitasyonlar gerçekleştirmekte ve koçluk yapmaktadır.

Bunun dışında Türkiye'de Afrika'daki çocukların eğitimi için sosyal sorumluluk çalışmaları sürdürmektedir.