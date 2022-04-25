CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı olayları hakkında önceki gün yaptığı, "Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklindeki paylaşıma soruşturma başlatıldı. Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu neden soruşturma açıldı?

SEZGİN TANRIKULU NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

SEZGİN TANRIKULU NE PAYLAŞMIŞTI?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün 24 Nisan 1915 Ermeni Olayları nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tanrıkulu, "107 yıl önce 24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

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