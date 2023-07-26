Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sezgin Tanrıkulu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sezgin Tanrıkulu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Sezgin Tanrıkulu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sezgin Tanrıkulu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sezgin Tanrıkulu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Sezgin Tanrıkulu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (d. 27 Mayıs 1963; Lice, Diyarbakır), Kürt asıllı Türk siyasetçi ve avukat. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Eğitimi

Mustafa Sezgin Tanrıkulu 27 Mayıs 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kürt bir ailede dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

Kariyer

Mezun oluşunun ardından 1985 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 1986–2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002–2008 yılları arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlık görevini üstlendi. Ayrıca 1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998'den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü.

Siyasi yaşamı

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.[4][5] 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu sefer Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.

Özel yaşamı

Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.