Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Sezgin Tanrıkulu hayatı ve biyografisi!

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SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1963 58 yaşında Diyarbakır Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Mustafa Sezgin Tanrıkulu 27 Mayıs 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kürt bir ailede dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi.

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