Sezgin Tanrıkulu aday mı? 2023 Sezgin Tanrıkulu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sezgin Tanrıkulu aday mı? 2023 Sezgin Tanrıkulu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sezgin Tanrıkulu aday mı? 2023 Sezgin Tanrıkulu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...