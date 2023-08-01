Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sezgin Baran Korkmaz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli? Sezgin Baran Korkmaz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sezgin Baran Korkmaz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli? Sezgin Baran Korkmaz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz (d. 7 Kasım 1977; Digor, Kars), Türk iş insanı ve girişimcidir. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır.

İlk yılları

Kars'ın Digor ilçesinde beş çocuklu Kürt bir ailede doğmuştur. Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiştir. Bazı kaynaklarda ise Kars'ta boyacılık yaptığı belirtilmektedir.

Eğitimi ile ilgili bir bilgiye rastlanmayan Korkmaz, Digor'dan 12-13 yaşında İstanbul'a geldiğini, kendisine "Deli Baran" denildiğini, İstanbul Moda'da 13 kişiyle bekâr evi paylaşırken, bir yandan da ayakkabı boyacılığı yaptığını söylemiştir.

Bulaşıkçılık yaptığı dönercide müşterilerden kalan dönerleri pazarda sattığını, gümrükten tasfiye edilen su arıtma cihazlarını sattığını belirtmiştir.

İş yaşamı

Girişimciliğe madeni yağ fabrikası satın alarak başladığı açıklanmıştır. SBK Holding sitesinde, holdingin logosundaki başakta Kars'ın ünlü buğdayı Kavılca'dan esinlenildiği bildirilmektedir.

2009 yılında Bereket Öner'in maddi sıkıntıya düşmesinden sonra "Sincan Styropor"'un makinalarını alarak, Bursa Kestel'deki Komak Isı Yalıtım bünyesinde çalıştırmaya başladı. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu tesisinde ve aynı konuda faaliyet gösteren Çorlu'daki tesisinde yangın çıkmış, bu yangınları sigortadan para almak için kendisinin çıkardığı iddia edilmiştir.

Daha sonra Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun ortağı, Levon Termendzhyan ile tanışarak ortak girişimlerde bulunmaya başladı. Daha sonra ise, ilk büyük şirket alma girişimi olan Borajet'in hisselerini Yalçın Ayaslı'dan satın aldıktan sonra şirketin eski yönetimi ile ilgili karalayıcı açıklamalarda bulunmuş , en son İnan Kıraç'ın Kıraça Holding'e ait yurt dışı yatırımcılardaki %45 oranındaki hisselerini toplayarak, şirketi almaya çalışmış ama başarılı olamamıştır.