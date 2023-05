Sezgi Sena Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Sezgi Sena Akay'ın hayatı ve biyografisi!

Model ve oyuncu Sezgi Sena Akay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Sezgi Sena Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sezgi Sena Akay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay (31 Ekim 1994, İstanbul), Türk model ve oyuncu.

Kariyer

Lise öğretimini Erenköy Kız Lisesi'nde gören oyuncu daha sonra Galatasaray'da voleybol oynamaya başladı ve zamanla Fenerbahçe'de altyapıya girdi. 18 yaşına kadar voleybol ile ilgilenen oyuncu Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu.

Best model of Turkey

Sezgi Sena Akay, 15 Aralık 2012'de 25. Best Model of Turkey yarışmasında yarıştı ve birinci olarak Best Model of Turkey 2012 ünvanını kazandı. Etkinlik, İstanbul'daki Galatasaray Adacığı'nda (Suada) yapıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden modacı Yıldırım Mayruk, Sezgi Sena Akay'ın "son yirmi beş yılın en güzel ve taze modeli" olduğunu belirtti.

Best Model of the World

10 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen Best Model of the World 2012 yarışmasında ülkesi Türkiye'yi temsil etmiş, Best Model of the World 2012 ödülünü kazanmış ve Belçika temsilcisi birinci olmuştur. Bu, bir Türk kadınının Best Model of the World tacını dördüncü kez kazanması olarak kayıtlara geçti.

Oyunculuk kariyeri

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Nevin karakterini canlandırdı, ancak reytinglerin düşmesi nedeniyle dizi final yaptı.

2015 yılında Acı Aşk adlı Show TV dizisinin kadrosuna başrol olarak girdi. Acı Aşk da düşük reytingler sonucu yayın hayatına veda etti.

Kişisel hayatı

2019 yılında evlendiği Emir Hasoğlu'ndan Ali Kerim adlı bir oğlu vardır. Çift, 2022 tarihinde boşandı.

Filmografisi

2014 : Zeytin Tepesi : Nevin Karatay

2015-2016 : Acı Aşk : Melek Yılmaz Köklükaya

2017 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Sanavber Hatun

2017-2018 : Meryem : Sevinç Yücel

2018 : Hıçkırık : Nalan