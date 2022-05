Eski futbolcu Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sezer Öztürk kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Karıştığı yol verme kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski futbolcu Sezer Öztürk, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Öztürk ile ilgili internette en çok "Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?" sorularını araştırmakta.

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

3 Kasım 1985 yılında Almanya'da dünyaya gelen Öztürk, çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı.

Ardından sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarında boy gösterdi. Rot-Weiss Essen'de oynarken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.

Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı.

Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı. Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldi. Burada fazla forma şansı bulamayan Öztürk, 23 Ekim 2004 yılında 7 lig karşılaşmasına çıkabildi.

Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi, 18'e alındı ancak forma şansı bulamadı. Ardından Türkiye'ye gelen Öztürk, Manisaspor'a transfer oldu. Öztürk, 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de mücadele ederken takımının şampiyon olup, Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı.

2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisaspor ile 7 kez sahada yer alan Sezer, ara transfer döneminde Eskişehirspor'a gitti.

MİLLİ FORMAYI 1999'DA GİYDİ

Sezer Öztürk burada 16 karşılaşmada boy gösterirken 1 gol attı.Almanya Genç Milli Takımı'na davet edildi ancak tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı'nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi.

Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 2 kez A Milli Takım'da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ve Abdülkadir Kayalı takasında 5 yıllık sözleşme imzalayarak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek, futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı ve 10 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.

2014-15 sezonunda Gökhan Süzen, İbrahim Toraman ve Michael Eneramo gibi kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-15 transfer döneminin son gününde İstanbul Başakşehir FK'e kiralandı. Ancak burada da forma şansı bulamamış ve sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönmüştür.

SEZER ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bayer Leverkusen

Beerschot (kiralık)

Nürnberg

Manisaspor

Eskişehirspor

Fenerbahçe

Beşiktaş

Başakşehir (kiralık)

Eskişehirspor (kiralık)

SEZER ÖZTÜRK'ÜN BAŞARILARI

Manisaspor

1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13

SEZER ÖZTÜRK OLAYI NE?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.Edinilen bilgiye göre olay 19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındaki Ö. G. ve A.M. ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklandı. Oğlu Halil İbrahim Genç (24) ise silahla vurularak öldürüldü. Sezer Öztürk ve beraberindekiler Almanya kayıtlı BIOD2828 plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak O.D.'nin Ağustos ayında Almanya'ya gittiği belirlendi. Olaya karışan Sezer Öztürk ile yanındaki Ö. G. ve A.M. olay yerinden lüks araç ile kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerden A.M. teslim oldu. A.M. 21 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

SEZER ÖZTÜRK'E YAKALAMA EMRİ

Şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.'nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Öztürk hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan ölen Halil İbrahim Genç'in 6 yaşında bir oğlu ile 1 buçuk yaşındabir kızının olduğu öğrenildi. Genç, Nişantepe mezarlığına defnedildi. MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI Mahalle sakini Rasim Kütük, "Biz silah seslerini duyduk gittik. O adam oradan kaçmış gitmişti. Aralarında önceden bir husumet yokmuş. Sadece yol tartışması olmuş diye duyduk. Yaralıları da tanımıyorum, onlar aşağı mahallede oturuyorlar. 5-6 kurşunla vurmuşlar" dedi. Bir başka görgü tanığı ise," Ölen çocukla burada denk geldiler arkasından ateş etti. Yol kavgasıymış bu. Orada bir tartışma olmuş. Kaçıp mahalleye gelmiş. İlk kavganın olduğunda yaralılar varmış. Babası ve ağabeyi yaralıymış. Birileri futbolcu birileri boksör dedi kim vurdu bilmiyoruz" diye konuştu. Bu arada olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

