Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı yargılandığı mahkeme bulunuyordu. Vatandaşlar ise bugün araştırıyor Sezer İnanoğlu hapse mi girdi? Sezercik hapse mi girdi? Sezer İnanoğlu neden hapis? Sezer İnanoğlu kimdir, annesi, filmleri, kaç yaşında, son hali! Sezer İnanoğluyaşıyor mu? İşte detaylar…

SEZER İNANOĞLU, SEZERCİK HAPSE Mİ GİRDİ?

Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncuSezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların ardından usta gazeteci Savaş Kalafat'a konuştu. Oğlunun kendisinin hatasından dolayı hapse girdiğini söyleyen Aysel İnanoğlu "Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu. Bizim Sapanca'da villalarımız vardı. 8 tanesini eski belediye başkanına sattık ve hiçbir sorun olmadı. Bir tanesini de Kıbrıslı bir doktor aldı onda da bir sorun olmadı. Sitedeki bir dişçide kalan son evi almak istedi. Doktorla buluşarak evi gezdik ve sonunda 320 bin TL'ye anlaşarak evi almak istedi. Bana 'Abla benim 300 bin liram var, 20 bin TL'yi 3 aylık senet yapsam olur mu?' dedi. Ben de kabul ettim. Tapuya gittiğimizde çeki istedim o da 'ne acele ediyorsun arabada' dedi. Adapazarı'nda bankaya gittiğimizde 200 bin TL verdi. Yan sokakta olan şoförüme de evi sattığımız doktorun arkadaşı 6 aylık bir senet vermişler. Şoförüm bana 'senedin 3 aylık değil 6 aylık' dediğinde de almasını söyledim. Senedin günü gelince bankaya gittik ve bozdurmak istediğimizde de karşılıksız olduğunu öğrendik" dedi.

SEZER İNANOĞLU NEDEN HAPİS?

Oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu bu sebepten de hapis cezası aldığını söyleyen anne, sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bu durumu gurur meselesi yaparak avukatıma parayı almak için dava açmasını istedim. Dava açıldı ve çekin karşılıksız olduğu ile imzanın sahte olduğu ortaya çıktı. Doktor da çekin kendisinin değil de bizim olduğunu söylemiş. Mahkemede şoförüm ve muhasebecim de ifade verdi. Benim şirketimde 20 bin lira alacaklı olduğumuz falan kayıtlı. Olayın sonunda da suçu benimle Sezer'in üzerine çıktı. Ben daha önce bir olaya karışmadığım için beraat ettim ama Sezer'in daha önceden cezası olduğu için o 8 sene cezası çıktı ve 8 ay hapis yatacak."