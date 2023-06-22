Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Sezai Uçarmak ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Sezai Uçarmak kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Sezai Uçarmakise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Sezai Uçarmakkimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

SEZAİ UÇARMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1964 yılında Ordu-Korgan'da doğdu. İlkokulu Korgan'da, ortaokul/lise öğrenimini Samsun'da 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta Gümrük Müfettişi, Gümrük Müsteşarlığında da Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda ''Gümrük ve Dış Ticaret'' konularında dersler verdi. 2000-2001 yılları arasında bir yıl süre ile ABD'de ''Gümrük İşlemlerinin Sonradan Kontrolü'' konusunda incelemelerde bulundu. Haziran/2003-Aralık/2005 tarihleri arasında Gümrükler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs/2008'e kadar Gümrük Başmüfettişi olarak görev yapan Sezai UÇARMAK belirtilen tarihten Kasım/2011 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım/2011 ile Temmuz/2018 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

İngilizce bilen Sezai UÇARMAK,evli ve 3 çocuk babasıdır.